В Сирии назвали «трусливым» удар США
Министерство иностранных дел Сирии назвало авиаатаку США вблизи иракской границы «трусливой» и противоречащей международному праву и Уставу ООН. Об этом сообщает агентство SANA.
В ведомстве считают, что удар американских сил в районе Дейр-эз-Зора приведет к последствиям и обострит ситуацию в регионе, отмечает RT.
Ранее в США подтвердили удар по проиранскому ополчению в Сирии в ночь на 26 февраля, совершенный в соответствии с указом президента Джо Байдена. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, американская сторона опиралась на данные разведки Ирака, и Штаты уверены в точности атаки.
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