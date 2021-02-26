В Сирии назвали «трусливым» удар США

В ведомстве считают, что удар американских сил в районе Дейр-эз-Зора приведет к последствиям и обострит ситуацию в регионе, отмечает RT.

Ранее в США подтвердили удар по проиранскому ополчению в Сирии в ночь на 26 февраля, совершенный в соответствии с указом президента Джо Байдена. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, американская сторона опиралась на данные разведки Ирака, и Штаты уверены в точности атаки.





