США назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США видели предложения России по поводу гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

В НАТО заявили о готовности к диалогу с Москвой

По её словам, прежде чем приступить к переговорам, Вашингтон обсудит документы с европейскими союзниками и партнёрами.

«Мы обсуждаем российские предложения с европейскими союзниками и партнёрами... Без европейских союзников и партнёров не будет переговоров о европейской безопасности», - резюмировала Псаки.

Ранее в МИД РФ заявили, что американской стороне были переданы проекты договора между Россией, США НАТО о гарантиях безопасности переданы. В частности, в договоре предусматривается исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединение к альянсу Украины, отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:НАТОРоссияСШАЯдерная Безопасность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры