США назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США видели предложения России по поводу гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.
По её словам, прежде чем приступить к переговорам, Вашингтон обсудит документы с европейскими союзниками и партнёрами.
«Мы обсуждаем российские предложения с европейскими союзниками и партнёрами... Без европейских союзников и партнёров не будет переговоров о европейской безопасности», - резюмировала Псаки.
Ранее в МИД РФ заявили, что американской стороне были переданы проекты договора между Россией, США НАТО о гарантиях безопасности переданы. В частности, в договоре предусматривается исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединение к альянсу Украины, отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.
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