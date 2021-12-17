США назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности

По её словам, прежде чем приступить к переговорам, Вашингтон обсудит документы с европейскими союзниками и партнёрами.

«Мы обсуждаем российские предложения с европейскими союзниками и партнёрами... Без европейских союзников и партнёров не будет переговоров о европейской безопасности», - резюмировала Псаки.

Ранее в МИД РФ заявили, что американской стороне были переданы проекты договора между Россией, США НАТО о гарантиях безопасности переданы. В частности, в договоре предусматривается исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединение к альянсу Украины, отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.