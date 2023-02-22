Медведев допустил защиту России ядерным оружием

Замглавы Совбеза также отметил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании обычно не учитывался в балансе ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США, СССР и Россией. Как подчеркнул Медведев, это давно пора сделать.

Как заявил НСН бывший член Совета Федерации, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, после этого решения Вашингтону придется считаться с такой позицией Москвы.

