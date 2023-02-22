Медведев допустил защиту России ядерным оружием

Россия имеет полное право обеспечить свою защиту любым видом вооружения, включая ядерное. С таким комментарием выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Он процитировал президента РФ Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию заявил, что «победить Россию на поле боя невозможно». По словам Медведева, именно это объясняет решение Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений - СНВ-3.

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Замглавы Совбеза также отметил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании обычно не учитывался в балансе ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США, СССР и Россией. Как подчеркнул Медведев, это давно пора сделать.

Как заявил НСН бывший член Совета Федерации, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, после этого решения Вашингтону придется считаться с такой позицией Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЗащитаЯдерное ОружиеМедведев
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