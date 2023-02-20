Байден пообещал выделить Украине еще 500 миллионов долларов

Президент США Джозеф Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит еще 500 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Американский лидер отметил, что о военной помощи будет объявлено 21 февраля. В Белом доме сообщили, что визит Байдена в Киев еще раз подтверждает позицию Вашингтона в поддержке Украины.

"Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - заявил Байден в своем заявлении.

Также Байден анонсировал новый пакет санкций против России.











