США назвали «эскалацией» российские ограничения на проход судов в Черном море

Американские власти назвали «неспровоцированной эскалацией» планы Москвы заблокировать проход иностранных кораблей в некоторых районах Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Пушков дал совет Британии, которая отправила свои корабли в Черное море

Внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность происходящим на фоне сообщений об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной.

Как считает Госдеп, Россия хочет «подорвать и дестабилизировать ситуацию на Украине».

Ранее сообщалось, что Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАЧерное Море
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