США назвали «эскалацией» российские ограничения на проход судов в Черном море
Американские власти назвали «неспровоцированной эскалацией» планы Москвы заблокировать проход иностранных кораблей в некоторых районах Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность происходящим на фоне сообщений об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной.
Как считает Госдеп, Россия хочет «подорвать и дестабилизировать ситуацию на Украине».
Ранее сообщалось, что Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной.
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