США назвали «эскалацией» российские ограничения на проход судов в Черном море

Внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность происходящим на фоне сообщений об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной.

Как считает Госдеп, Россия хочет «подорвать и дестабилизировать ситуацию на Украине».

Ранее сообщалось, что Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной.

