Великобритания отправляет свои корабли в Черное море

Великобритания решила отправить в Черное море один эскадренный миноносец и один крейсер. Корабли прибудут в черноморскую акваторию из Средиземного моря, чтобы «призвано продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе», уточняет RT.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рекомендовал России отказаться от запрета иностранным судам входить в некоторые морские районы, пишет Газета.ru.

На Западе обеспокоены ситуацией на границе РФ и Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передислокация российских войск по своей территории не должно вызывать тревогу у других государств, поскольку это ни для кого не представляет никакой угрозы, напоминают «Известия».

