Великобритания отправляет свои корабли в Черное море
Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной, сообщает издание The Times.
Великобритания решила отправить в Черное море один эскадренный миноносец и один крейсер. Корабли прибудут в черноморскую акваторию из Средиземного моря, чтобы «призвано продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе», уточняет RT.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рекомендовал России отказаться от запрета иностранным судам входить в некоторые морские районы, пишет Газета.ru.
На Западе обеспокоены ситуацией на границе РФ и Украины. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передислокация российских войск по своей территории не должно вызывать тревогу у других государств, поскольку это ни для кого не представляет никакой угрозы, напоминают «Известия».
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