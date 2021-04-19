Пушков дал совет Британии, которая отправила свои корабли в Черное море

По его словам, в опросе, проведенном британским таблоидом Daily Express, 73% из почти пяти тысяч опрошенных читателей издания выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы. «Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной, сообщает издание The Times.

Великобритания решила отправить в Черное море один эскадренный миноносец и один крейсер.

