Пушков дал совет Британии, которая отправила свои корабли в Черное море

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о решении Великобритании отправить боевые корабли в Черное море, чтобы оказать «солидарность» Украине.

Великобритания отправляет свои корабли в Черное море

По его словам, в опросе, проведенном британским таблоидом Daily Express, 73% из почти пяти тысяч опрошенных читателей издания выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы. «Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Великобритания направит два корабля военно-морских сил страны в Черное море. Так власти Британии намерены выразить поддержку и солидарность с Украиной, сообщает издание The Times.

Великобритания решила отправить в Черное море один эскадренный миноносец и один крейсер.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:ВеликобританияАлексей Пушков
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