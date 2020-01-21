Помпео признался в существовании проекта по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США работают над проектом по смене власти в Венесуэле. Он признался, что Вашингтон заинтересован в ухоъде действующего президента Николаса Мадуро и проведении «свободных и справедливых выборов». Об этом госсекретарь заявил в интервью колумбийскому каналу Caracol, передает RT.
По словам Помпео, США ведут переговоры по этому поводу с представителями разных стран, в том числе Южной Америки, Центральной Америки и Европы. Он отметил, что Соединенные Штаты делают все для достижения поставленной цели, сообщает телеканал «360».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал в эфире НСН, с чем, на его взгляд связана агрессивная риторика США по отношению к Венесуэле.
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