Помпео признался в существовании проекта по смене власти в Венесуэле

По словам Помпео, США ведут переговоры по этому поводу с представителями разных стран, в том числе Южной Америки, Центральной Америки и Европы. Он отметил, что Соединенные Штаты делают все для достижения поставленной цели, сообщает телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал в эфире НСН, с чем, на его взгляд связана агрессивная риторика США по отношению к Венесуэле.

