Политика

США намерены ввести новые санкции за «Северный поток — 2»

1 июня10:01
Ольга Болдырева

Сенаторы США предлагают ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Предложение конгрессменов касается страхователей судов, которые укладывают трубопровод, сообщается на сайте конгресса Соединенных штатов.

В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.

Милонов ответил США на санкции по «Северному потоку-2»

Разработчиками законопроекта стали сенаторы Тед Круз, Том Коттон, Джин Шахин и Джон Баррассо, пишет Газета.ru.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему реализация законопроекта будет крайне затруднительна.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный ПотокСанкцииСанкции СшаРоссия