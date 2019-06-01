США намерены ввести новые санкции за «Северный поток — 2»
Сенаторы США предлагают ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Предложение конгрессменов касается страхователей судов, которые укладывают трубопровод, сообщается на сайте конгресса Соединенных штатов.
В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.
Разработчиками законопроекта стали сенаторы Тед Круз, Том Коттон, Джин Шахин и Джон Баррассо, пишет Газета.ru.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему реализация законопроекта будет крайне затруднительна.
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