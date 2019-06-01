США намерены ввести новые санкции за «Северный поток — 2»

Сенаторы США предлагают ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Предложение конгрессменов касается страхователей судов, которые укладывают трубопровод, сообщается на сайте конгресса Соединенных штатов.

В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.