Милонов ответил США на санкции по «Северному потоку-2»
Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». В ответ на это депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал такой шаг проявлением экономического лоббизма американских государственных структур, сообщает РИА ФАН.
Он сообщил, что «Северный поток — 2» идет из России в Европу, в Германию» и не имеют никакого отношения к местоположению США на карте. В таком заявлении депутат усмотрел пробел в знаниях географии министра энергетики.
По его словам такие заявления можно примером диктатуры со стороны США. Милонов добавил, что «Северный поток — 2» является лишь способ доставки газа из одной страны в другую. Он объяснил, что доставлять газ через европейское Сомали шло бы вразрез нормам безопасности. При этом совместные проекты России с другими странами США никак не касаются, добавил он.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что санкциями из-за «Северного потока-2» США уподобляется Ирану.
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