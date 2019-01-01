Милонов ответил США на санкции по «Северному потоку-2»

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». В ответ на это депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал такой шаг проявлением экономического лоббизма американских государственных структур, сообщает РИА ФАН.





Он сообщил, что «Северный поток — 2» идет из России в Европу, в Германию» и не имеют никакого отношения к местоположению США на карте. В таком заявлении депутат усмотрел пробел в знаниях географии министра энергетики.