США намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет

Конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, сообщает издание Defense News.

Именно такое «окно возможностей» нашли в США, чтобы противостоять завершению российского газопровода, большая часть которого уже построена.