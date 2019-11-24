США намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет

24 ноября 201910:05

Конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, сообщает издание Defense News.

Именно такое «окно возможностей» нашли в США, чтобы противостоять завершению российского газопровода, большая часть которого уже построена.

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В США считают, что принятые меры окажут давление на занятые на газопроводе строительные фирмы и вынудят их отказаться от работы над проектом под угрозой закрытия компаний, отмечают Известия.

«Это дорого им обойдётся», — цитирует RT Риша.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН ценил угрозы США наказать всех, кто имеет отношение к проекту «Северный поток — 2».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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