В США признали невозможность изменить состав «пятерки» Совбеза ООН

США поддерживают реформу Совета Безопасности ООН, но не могут изменить состав «пятерки» постоянных членов. Об этом заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщает ТАСС.

По её словам, состав постоянных членов Совбеза ООН закреплен Уставом организации.

Так она ответила на вопрос одного из конгрессменов, поддерживает ли Вашингтон мнение, согласно которому Индия и Япония должны стать постоянными членами Совета безопасности.

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«Мы поддерживаем реформу Совбеза, чтобы он стал более инклюзивным и представительным», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее, как сообщала НСН, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.


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Фото: twitter.com/UN_News
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