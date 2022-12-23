В Евросовете предложили приостановить членство России в Совбезе ООН
Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил разработать механизм, который позволит приостановить членство России в Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
«Я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», - заявил Мишель.
Он также считает, что в международном праве есть изъяны, которые нужно исключать. Мишель также обвинил Россию в нарушении международного права, а следовательно членство в Совбезе ООН должно быть приостановлено.
При этом глава Евросовета признал, что «на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США немедленно бы приступили к исключению России из Совета Безопасности ООН, если бы существовал такой способ, но пока не видят такой возможности.
Бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе говорил в интервью НСН, что руководство США знает, что Россию нельзя исключить из ООН, без ее согласия, а конгрессмены просто демонстрируют некомпетентность подобными призывами.
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