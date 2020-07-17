США могут ввести санкции против Турции за покупку российских С-400

Документ авторы законопроекта назвали "Закон о противодействии экспорту российских вооружений".

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. В США резко осудили сотрудничество Москвы и Анкары и предложили президенту Реджепу Тиапу Эродогану приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot.



Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

