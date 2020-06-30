В Совфеде назвали троллингом предложение США выкупить С-400 у Турции

Член комитета по международным делам предложил создать единую с Турцией и США систему противодействия международному терроризму.

Американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции российские ЗРК С-400, соответствующую поправку он предложил к оборонному бюджету США на 2020-2021 финансовый год. Также предполагается, что Анкара не должна покупать или каким-то образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, обсуждая с НСН эту инициативу, заявил, что начинка российской ЗРК для Штатов уже никакого секрета не представляет.

«Если помните, то наш президент предлагал американцам то ли в шутку, то ли всерьез продать С-400. Представить себе, что сейчас существуют какие-то секреты в этой системе вооружений, которые невозможно постигнуть другой стране, почти невозможно. Турция – страна НАТО, понятно, что, если у нее находится С-400, то и американцы тоже много знают про эту систему. Мне кажется, что подобные заявления – это некий троллинг», - считает собеседник НСН.

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В мае спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал покупку Турцией С-400 главным раздражителем в отношениях с США. Он также отметил, что обе стороны зашли в тупик по этому вопросу.

«Почему бы и не обсуждать с США создание такой единой системы противодействия террористической угрозе, в том числе, в Сирии. Туда бы и Турция вошла. Почему бы и нет», - предложил парламентарий Морозов.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. В США резко осудили сотрудничество Москвы и Анкары и предложили президенту Реджепу Тиапу Эродогану приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

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ТЕГИ:СШАС-400Турция
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