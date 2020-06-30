Новости за ночь: США хотят выкупить у Турции российские комплексы С-400
Республиканец Джон Тьюн предложил выкупить у Турции системы С-400, разрешив таким образом, противоречия между США и Турцией по российским ЗРК. соответствующая поправка была предложена к законопроекту об оборонном бюджете США на 2021 год. Предполагается, что системы российского производства будут выкуплены за счет бюджета Сухопутных войск США.
В свою очередь, уточняет РЕН-ТВ, сенатор-республиканец Джим Риш предложил ввести против Анкары санкции. Напомним, прошлым летом Россия начала поставки компонентов зенитных ракетных систем Турции, согласно ранее заключенному контракту. Страна намерена приобрести четыре дивизиона ЗРС С-400 на $2,5 млрд. В ответ на покупку Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести в отношении Анкары за покупку российских ЗРК С-400.
Политолог Александр Рар в интервью НСН отметил, что в США происходят абсурдные вещи.
«Конгресс и правительство вводят санкции против Турции за то, что Турция все больше начинает сотрудничать с Россией. Нельзя забывать, что Турция является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. И если здесь Америка Турцию потеряет, это будет большим дипломатическим проигрышем, чего Трамп, естественно, допустить не хочет. Но впереди еще много трудностей и баталий, которые только прибавляют хаоса, который сегодня существует в том числе и на Западе в ситуации, когда мир резко меняется от однополярного к мультиполярному миру», - констатировал Александр Рар в эфире НСН.
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