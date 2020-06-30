Новости за ночь: США хотят выкупить у Турции российские комплексы С-400

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести в отношении Анкары за покупку российских ЗРК С-400.

Политолог Александр Рар в интервью НСН отметил, что в США происходят абсурдные вещи.

«Конгресс и правительство вводят санкции против Турции за то, что Турция все больше начинает сотрудничать с Россией. Нельзя забывать, что Турция является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. И если здесь Америка Турцию потеряет, это будет большим дипломатическим проигрышем, чего Трамп, естественно, допустить не хочет. Но впереди еще много трудностей и баталий, которые только прибавляют хаоса, который сегодня существует в том числе и на Западе в ситуации, когда мир резко меняется от однополярного к мультиполярному миру», - констатировал Александр Рар в эфире НСН.

