США могут ввести новые санкции против России за «нарушение прав человека»

«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека... Мы продолжим делать это (вводить меры), будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе», – цитирует РИА «Новости» Прайса.

Москва отвергает обвинения Соединенных Штатов в нарушении прав человека. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России, пишет Газета.ru.

Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом, и подтвердил намерение предложить новые санкции, вопрос о которых будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

