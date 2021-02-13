США могут ввести новые санкции против России за «нарушение прав человека»
США предполагают введение санкционных мер в отношении России за якобы нарушение прав человека. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека... Мы продолжим делать это (вводить меры), будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе», – цитирует РИА «Новости» Прайса.
Москва отвергает обвинения Соединенных Штатов в нарушении прав человека. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России, пишет Газета.ru.
Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом, и подтвердил намерение предложить новые санкции, вопрос о которых будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.
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