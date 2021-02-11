СМИ: Постпреды Евросоюза обсудили возможные санкции против России

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что работа над возможными новыми санкциями в отношении России «продолжается», сообщает агентство Bloomberg.

По данным агенства, на прошедшей 10 февраля встрече постпреды ЕС обсудили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и не менее 10 послов «выразили своё разочарование» его итогами.

Источники Bloomberg также рассказали, что в ходе встречи обсуждались возможные санкции в отношении России, в том числе в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее Боррель заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом, и подтвердил намерение предложить новые санкции, вопрос о которых будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.