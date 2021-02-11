СМИ: Постпреды Евросоюза обсудили возможные санкции против России
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что работа над возможными новыми санкциями в отношении России «продолжается», сообщает агентство Bloomberg.
По данным агенства, на прошедшей 10 февраля встрече постпреды ЕС обсудили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и не менее 10 послов «выразили своё разочарование» его итогами.
Источники Bloomberg также рассказали, что в ходе встречи обсуждались возможные санкции в отношении России, в том числе в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
Ранее Боррель заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом, и подтвердил намерение предложить новые санкции, вопрос о которых будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- СМИ: Неизвестный ограбил банк «Агора» в Москве
- Комиссар Совета Европы потребовала МВД прекратить задержания протестующих
- СМИ: Постпреды Евросоюза обсудили возможные санкции против России
- Лукашенко объяснил необходимость изменения Конституции Белоруссии
- Лукашенко назвал главные условия своего ухода с поста президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru