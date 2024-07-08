США исключили из санкционных списков двоих граждан РФ

В частности, речь идёт об Алексее Панферове, который связан с ПАО «Совкомбанк». По данным агентства Bloomber, ранее он был зампредом правления финансовой организации.

Также США отменили санкции в отношении Марины Царевой. По данным американских властей, она связана с компанией Divetechnoservices, рестрикции против которой ввели в 2018 году «за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ».

Ранее Евросоюз ввёл санкции против российских исполнителей Полины Гагариной и SHAMAN, а также актёра Ивана Охлобыстина, сообщает «Свободная пресса».

