США исключили из санкционных списков двоих граждан РФ
Граждане России были исключены из американских санкционных списков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В частности, речь идёт об Алексее Панферове, который связан с ПАО «Совкомбанк». По данным агентства Bloomber, ранее он был зампредом правления финансовой организации.
Также США отменили санкции в отношении Марины Царевой. По данным американских властей, она связана с компанией Divetechnoservices, рестрикции против которой ввели в 2018 году «за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ».
Ранее Евросоюз ввёл санкции против российских исполнителей Полины Гагариной и SHAMAN, а также актёра Ивана Охлобыстина, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru