Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза
Власти Белоруссии подготовили ответ на санкции Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
По его словам, в Минск намерен ужесточить условия импорта и деятельности в стране субъектов из недружественных стран.
Он отметил, что диалог гораздо эффективнее обмена рестрикциями, и Белоруссия готова к нему «в любых форматах и по любым вопросам».
«Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению», - заключил Глаз.
Ранее Евросоюз распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций, в том числе, запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru