Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

Власти Белоруссии подготовили ответ на санкции Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

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По его словам, в Минск намерен ужесточить условия импорта и деятельности в стране субъектов из недружественных стран.

Он отметил, что диалог гораздо эффективнее обмена рестрикциями, и Белоруссия готова к нему «в любых форматах и по любым вопросам».

«Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению», - заключил Глаз.

Ранее Евросоюз распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций, в том числе, запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости//Борис Бабанов
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