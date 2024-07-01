Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

По его словам, в Минск намерен ужесточить условия импорта и деятельности в стране субъектов из недружественных стран.

Он отметил, что диалог гораздо эффективнее обмена рестрикциями, и Белоруссия готова к нему «в любых форматах и по любым вопросам».

«Чем раньше евробюрократы это поймут – тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению», - заключил Глаз.

Ранее Евросоюз распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций, в том числе, запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, пишут «Известия».

