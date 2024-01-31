США исключили гражданина России из санкционного списка

Американские власти исключили из санкционного списка по России одно физическое лицо, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Как следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами, речь идёт о россиянине Алексее Фисуне, который попал в список в марте 2022 года.

Отмечается, что мужчина попал в «чёрный список» вместе с руководителями «Совкомбанка», которых власти США считают «близкими» к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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