США инициировали переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружением

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД России Сергей Рябков 22—23 июня встретятся на переговорах в Австрии. США также направили приглашение Китаю принять участие в обсуждении Темой общения высокопоставленных лиц станет контроль над вооружениями.

«Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — цитирует RT официальное сообщение Госдепа США.

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В российском МИД положительно оценили предстоящую встречу, уточняет Газета.ru.

«Консультации будут проводиться в межведомственном формате. Мы позитивно оцениваем возобновление такого рода контактов», — пояснил Сергей Рябков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что время вести переговоры с США не наступит, пока они не снимут с России экономические санкции.

«Ни в коем случае ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

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ФОТО: оружие
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