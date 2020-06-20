США инициировали переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружением

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД России Сергей Рябков 22—23 июня встретятся на переговорах в Австрии. США также направили приглашение Китаю принять участие в обсуждении Темой общения высокопоставленных лиц станет контроль над вооружениями.

«Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — цитирует RT официальное сообщение Госдепа США.