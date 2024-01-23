США и Япония договорились сотрудничать по санкциям против России

В сообщении говорится, что речь идёт в том числе о предотвращении обхода Москвой введённых ограничительных мер, а также о потолке цен на российскую нефть.

Кроме того, стороны обсудили замороженные активы России, и договорились предпринять шаги для «полного их учёта», отметив, что они «будут оставаться замороженными до тех пор», пока Москва не заплатит Киеву за ущерб.

Ранее Евросоюз поддержал введение налога на прибыль от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».