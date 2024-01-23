СМИ: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый список санкций против РФ

Согласно данным, таким образом ЕС намерен ввести санкции против российской энергетики. Отмечается, что стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Промышленная ассоциация European Aluminium сообщила, что предыдущие санкции ограничили импорт российского алюминия лишь на 15%.

Ранее, 22 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным. Он указал, что предыдущие 12 пакетов ограничений большее повлияли на экономику Европы и «не приблизили достижение мира на Украине», передает «Радиоточка НСН».

