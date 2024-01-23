СМИ: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый список санкций против РФ
Российскую алюминиевую продукцию могут включить в 13-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в сообществе.
Согласно данным, таким образом ЕС намерен ввести санкции против российской энергетики. Отмечается, что стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Промышленная ассоциация European Aluminium сообщила, что предыдущие санкции ограничили импорт российского алюминия лишь на 15%.
Ранее, 22 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным. Он указал, что предыдущие 12 пакетов ограничений большее повлияли на экономику Европы и «не приблизили достижение мира на Украине», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru