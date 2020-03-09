США и Россия – лидеры экспорта оружия по итогам 2019 года

По данным исследователей, основными импортерами по итогам 2015-2019 годов являются Индия, Египет и Эр-Рияд.

Ранее резидент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал НСН сообщения об экспорте Киевом продукции для Минобороны РФ. По словам эксперта, это никак не связано с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского.

«Торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, несмотря на запреты, в том числе, при Порошенко. Потом, экспортирует не Зеленский, а, насколько я понимаю, одно из частных украинских предприятий. Существует запрет на военное, военно-техническое сотрудничество с Россией.Торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, в том числе, при Порошенко. Однако они могли оформить сделку по другому разряду. Разрешение на поставку тоже выдавал не Зеленский, если она осуществлялась легально. Интересно, что двусторонний товарооборот между Россией и Украиной растёт по всем направлениям, кстати, по инициативе Киева. Тенденция сохраняется, но это не зависит от Зеленского», - подчеркнул собеседник НСН.

