Путин заявил о росте экспорта российских вооружений

По данным главы государства, поставки российской военной продукции за границу регулярно растут, в текущем году заказчикам передано изделий на сумму 13 миллиардов долларов. Это на два с лишним миллиарда долларов больше по сравнению с 2018 годом.

Первоочередное внимание в сфере военно-технического сотрудничества Россия должна уделять членам Организации договора о коллективной безопасности, СНГ и другим своим традиционным партнерам, в том числе и в Африке, подчеркнул также Владимир Путин. Он уточнил, что именно на их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники, передает РИА ФАН.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил RT, что антироссийские санкции не оказали отрицательного влияния на позиции Москвы на глобальном рынке оружия.

