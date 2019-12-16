Путин заявил о росте экспорта российских вооружений
Позиции Российской Федерации на мировом рынке вооружений укрепляются, несмотря на усиление западных санкций и недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
По данным главы государства, поставки российской военной продукции за границу регулярно растут, в текущем году заказчикам передано изделий на сумму 13 миллиардов долларов. Это на два с лишним миллиарда долларов больше по сравнению с 2018 годом.
Первоочередное внимание в сфере военно-технического сотрудничества Россия должна уделять членам Организации договора о коллективной безопасности, СНГ и другим своим традиционным партнерам, в том числе и в Африке, подчеркнул также Владимир Путин. Он уточнил, что именно на их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники, передает РИА ФАН.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил RT, что антироссийские санкции не оказали отрицательного влияния на позиции Москвы на глобальном рынке оружия.
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