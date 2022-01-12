США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине

По ее словам, Россия заплатит существенную цену, если будет и дальше вторгаться на Украину.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

