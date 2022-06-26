США и Германия: Конфликт на Украине должен разрешиться переговорами
США и Германия едины в вопросе решения украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом после встречи американского и немецкого лидеров Джо Байдена и Олафа Шольца заявил представитель Белого дома.
При этом в ведомстве напомнили, что Берлин и Вашингтон продолжают придерживаться единого мнения о необходимости предоставления помощи Украине в сфере безопасности.
В то же время в Белом доме считают, что США и Германия располагают одинаковыми силами по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украинский конфликт может разрешиться путем переговоров.
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