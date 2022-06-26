США и Германия: Конфликт на Украине должен разрешиться переговорами

США и Германия едины в вопросе решения украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом после встречи американского и немецкого лидеров Джо Байдена и Олафа Шольца заявил представитель Белого дома.

При этом в ведомстве напомнили, что Берлин и Вашингтон продолжают придерживаться единого мнения о необходимости предоставления помощи Украине в сфере безопасности.