Шольц: Сплоченность Запада является «ясным сигналом» для Путина
Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Twitter написал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с американским лидером Джо Байденом в Эльмау.
Переговоры глав США и Германии проходят на площадке саммита G7 в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного мероприятия для лидеров стран-участников организации.
Ранее Олаф Шольц объявил о необходимости реформировать Евросоюз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 072 / сут.
Умерли
381 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 454 / сут.
- В МВД ЛНР сообщили о бегстве наемников из Северодонецка
- Подросток утонул в аквапарке под Волгоградом
- Шольц: Сплоченность Запада является «ясным сигналом» для Путина
- СМИ: На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек
- Захарова: Заявления Джонсона по урегулированию вокруг Украины чудовищны
- «Россия 1»: Путин посетит Туркмению и Таджикистан
- В Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском Су-25 при атаке на остров Змеиный
- Умерла актриса Альбина Тиханова
- El Pais: В странах НАТО обсуждается крупнейшее развертывание войск со времен Холодной войны
- Байден: Путин хочет посеять раздор между странами G7 и НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru