Шольц: Сплоченность Запада является «ясным сигналом» для Путина

Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Twitter написал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с американским лидером Джо Байденом в Эльмау.

Байден: Путин хочет посеять раздор между странами G7 и НАТО

Переговоры глав США и Германии проходят на площадке саммита G7 в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного мероприятия для лидеров стран-участников организации.

Ранее Олаф Шольц объявил о необходимости реформировать Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыЗападВладимир ПутинГермания
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