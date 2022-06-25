США и еще четыре страны создали новый тихоокеанский альянс

«Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — цитирует сообщение ТАСС.

Страны PBP планируют «наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов». На предстоящем саммите лидеров участников партнерства ожидается принятие стратегии Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года, составление карты действующих проектов и планирование будущих инициатив.

В новом альянсе подчеркивают, что PBP — «инклюзивное, неформальное и открытое для сотрудничества» партнерство, усилия которого будут направлены прежде всего на борьбу с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей, здравоохранения и образования в регионе.

