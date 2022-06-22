Американский мультимиллиардер заявил, что антироссийские санкции ударили по положению США в мире
Санкции против России ударили по Западу и США, ухудшив положение Соединенных Штатов в международной политике, считает финансист, мультимиллиардер Рэй Далио. Об этом он заявил в беседе со Spiegel.
«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — подчеркнул Далио.
Финансист высказал мнение, что антироссийские ограничения оказались неэффективны и не достигли поставленных целей. Однако санкции — единственное оружие, которое США могут применять против РФ, у Вашингтона нет возможностей действовать иначе, подчеркнул Далио.
Ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин заявил, что российская экономика не испытывает проблем, несмотря на санкционное давление Запада. По словам эксперта, справляться с ограничениями Москве помогает экспорт энергоресурсов и продовольствия, пишет «Свободная пресса».
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