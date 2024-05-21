США и ЕС продолжат вводить санкции против компаний из КНР

США в координации с Евросоюзом и другими партнерами уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский Госсекретарь Энтони Блинкен.

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По его словам, речь идёт о фирамах, которые якобы причастны к поставкам продукции двойного назначения, а также продукции, находящейся под санкциями.

«Мы продолжим расширять список санкций», - указал госсекретарь США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Ранее власти Китая ввели санкции против трех компаний из Соединенных Штатов за продажу вооружений Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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