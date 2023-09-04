США и ЕС надавят на ОАЭ для прекращения поддержки России

Отмечается, что на Западе недовольны тем, что Абу-Даби игнорирует требования прекратить поставки в Россию чипов и иных санкционных товаров двойного назначения.

Ранее сообщалось, что ОАЭ вслед за Саудовской Аравией могут выпасть из геополитической орбиты США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

