США и ЕС надавят на ОАЭ для прекращения поддержки России
4 сентября 202316:31
Представители ЕС и США рассчитывают оказать давление на руководство ОАЭ в ходе визита в страну, чтобы те перестали помогать России. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
Отмечается, что на Западе недовольны тем, что Абу-Даби игнорирует требования прекратить поставки в Россию чипов и иных санкционных товаров двойного назначения.
Ранее сообщалось, что ОАЭ вслед за Саудовской Аравией могут выпасть из геополитической орбиты США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru