Bloomberg: ОАЭ не собираются покидать ОПЕК
Объединенные Арабские Эмираты не выйдут из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ.
По данным американского агентства, в ОАЭ размышляют над тем, какие альянсы отвечают интересам страны больше всего.
ОАЭ пока не собираются уходить из ОПЕК, поскольку минусы перевешивают плюсы, пояснил Bloomberg.
Агентство сообщило, что вероятный выход из ОПЕК может спровоцировать конфликт ОАЭ с соседней Саудовской Аравией. Также испортятся отношения с Ираком и Кувейтом.
О выходе ОАЭ из ОПЕК сообщала газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на анонимные источники.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что полный отказ от российской нефти может нарушить баланс на мировом рынке, передает НСН.
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