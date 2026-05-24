Армения надеется, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены
Проблемы с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее, заявил news.am министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, стороны найдут решение проблем. «Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10-15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее - проблемы с экспортом», заявил глава МИД. Он пообещал обсудить ситуацию «конструктивно, в здоровой атмосфере», в результате чего будет найдено «правильное решение».
Ранее глава российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечают духу союзнических отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
