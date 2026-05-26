Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие

Европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что недальновидные политики в Европе под вывеской расширения НАТО и Евросоюза они движутся на восток, не спрашивая народы захватываемых стран, сообщает ТАСС.

«Они решили, что сотрудничество - это не их метод, что лучше использовать шантаж и давление», – подчеркнул российский дипломат.

Постоянный представитель РФ также указал, что европейская элита сбросила маски. Ранее они полагались на подкуп элит и цветные революции, а теперь сделали ставку на неприкрытую вооруженную силу, включая беспрецедентные поставки вооружений Украине.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН .Небензя заявил, что с Киевом, который бьет по спящим детям, невозможно договариваться, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
