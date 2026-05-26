Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
Европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Дипломат отметил, что недальновидные политики в Европе под вывеской расширения НАТО и Евросоюза они движутся на восток, не спрашивая народы захватываемых стран, сообщает ТАСС.
«Они решили, что сотрудничество - это не их метод, что лучше использовать шантаж и давление», – подчеркнул российский дипломат.
Постоянный представитель РФ также указал, что европейская элита сбросила маски. Ранее они полагались на подкуп элит и цветные революции, а теперь сделали ставку на неприкрытую вооруженную силу, включая беспрецедентные поставки вооружений Украине.
Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН .Небензя заявил, что с Киевом, который бьет по спящим детям, невозможно договариваться, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
- США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
- В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
- Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
- Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
- В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
- СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
- Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели