Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие

Европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что недальновидные политики в Европе под вывеской расширения НАТО и Евросоюза они движутся на восток, не спрашивая народы захватываемых стран, сообщает ТАСС.

«Они решили, что сотрудничество - это не их метод, что лучше использовать шантаж и давление», – подчеркнул российский дипломат.