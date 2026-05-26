Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет

По информации издания, за последние 12 месяцев 25-летний нападающий заработал 80 млн долларов. В эту сумму входят как выплаты по трудовому соглашению с английским клубом, так и рекламные контракты.

Также в ТОП-5 попали 24-летний американский баскетболист Энтони Эдвардс ($69 млн), 23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ($61,5 млн), выступающий за сборную Бразилии и мадридский «Реал» 25-летний футболист Винисиус Жуниор ($60 млн) и 24-летний американский баскетболист Кейд Каннингем ($58,6 млн).

Ранее в «Манчестер Сити» объявили о новом 10-летнем контракте с Холанном, он останется в составе команды до конца сезона 2033/2034, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

