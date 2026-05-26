Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
Выступающий за «Манчестер Сити» норвежец Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет. Об этом сообщает Forbes.
По информации издания, за последние 12 месяцев 25-летний нападающий заработал 80 млн долларов. В эту сумму входят как выплаты по трудовому соглашению с английским клубом, так и рекламные контракты.
Также в ТОП-5 попали 24-летний американский баскетболист Энтони Эдвардс ($69 млн), 23-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ($61,5 млн), выступающий за сборную Бразилии и мадридский «Реал» 25-летний футболист Винисиус Жуниор ($60 млн) и 24-летний американский баскетболист Кейд Каннингем ($58,6 млн).
Ранее в «Манчестер Сити» объявили о новом 10-летнем контракте с Холанном, он останется в составе команды до конца сезона 2033/2034, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
- В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
- Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
- Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
- В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
- СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
- Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели
- Очевидец рассказал, как помогал спасать детей из-под завалов в Старобельске
- Игры ЦБ: Какие банки решатся поддержать трансграничные переводы через СБП