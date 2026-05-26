В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
России следует пересмотреть газовую льготу, которая предоставляется Армении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
По его словам, российский газ десятилетиями был для Еревана «элементом союзнической архитектуры», в случае разрушения которой льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять до европейского уровня.
Парламентарий считает, что также следует отменить льготные таможенные правила и режимы, провести полный аудит межгосударственной задолженности Армении, ужесточить контроль за трансграничными переводами в республику.
«Отдельная статья в Армении - это производство крепкого алкоголя. 78% крепкого алкоголя тоже едет в Россию, надо эту лавочку закрывать», - добавил Луговой.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что членство Армении в Евросоюзе приведёт к потере выгодных условий сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
