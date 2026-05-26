В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА

В Иране казнили экс-чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба. Его признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад», сообщает агентство Tasnim.

Приговор привели в исполнение после того, как его утвердил Верховный суд страны. Спортсмену было 34 года. Помимо карьеры бойца, он также работал тренером и международным рефери.