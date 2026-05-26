В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА

В Иране казнили экс-чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба. Его признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад», сообщает агентство Tasnim.

Приговор привели в исполнение после того, как его утвердил Верховный суд страны. Спортсмену было 34 года. Помимо карьеры бойца, он также работал тренером и международным рефери.

Клишас напомнил, что смертная казнь в России невозможна по конституции

До ареста мужчина проживал в Турции. Его задержали в 2025 году иранскими силами безопасности во время поездки в Ирак. Власти Ирана сочли, что он собирал и передавал израильской разведке секретные сведения.

Это далеко не первый подобный случай. В марте этого года в Иране казнили главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Исмаиля Каани, которого также обвинили в работе на «Моссад», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смертная КазньИран

Горячие новости

Все новости

партнеры