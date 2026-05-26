В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
В Иране казнили экс-чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба. Его признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад», сообщает агентство Tasnim.
Приговор привели в исполнение после того, как его утвердил Верховный суд страны. Спортсмену было 34 года. Помимо карьеры бойца, он также работал тренером и международным рефери.
До ареста мужчина проживал в Турции. Его задержали в 2025 году иранскими силами безопасности во время поездки в Ирак. Власти Ирана сочли, что он собирал и передавал израильской разведке секретные сведения.
Это далеко не первый подобный случай. В марте этого года в Иране казнили главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Исмаиля Каани, которого также обвинили в работе на «Моссад», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ
- США готовы предоставить Армении доступ к ядерным технологиям в энергетике
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
- В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
- Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
- Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
- В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
- СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
- Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели