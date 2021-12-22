В США опровергли агрессивные настроения по отношению к России

США не имеют агрессивных настроений по отношению к России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

По словам Псаки, агрессию США наблюдают только на украинской границе.

США заявляют о концентрации российских войск у границы с Украиной и предполагают вторжение РФ в страну. В то же время президент Путин отмечал, что наращивание группировки США и НАТО вызывают сильную озабоченность.

В январе ожидаются переговоры стран НАТО с РФ по поводу гарантий безопасности в Европе.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:США
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