США до начала января может вернуться к заключению СВПД с Ираном
США до 3 января могут предпринять шаги, чтобы вернуться к ядерной сделке с Ираном на фоне результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на западных дипломатов.
Еще одной причиной для подобных решений президентов США Джо Байдена является активное сближение Москвы и Тегерана.
Срок до 3 января связан с тем, что потом новый состав Конгресса Соединенных Штатов начнет исполнять свои полномочия.
«Сейчас в Белом доме демократическая администрация, и вроде это должно подталкивать к заключению СВПД. Эта сделка позволила бы американцам в значительной степени оторвать Иран от России. Прежде всего, за счет снятия санкций с исламской республики. Но не станет ли это подарком Москве, потому что одна из проблем, которую надо решить России, — это налаживание и восстановление импорта. В интересах Москвы было бы разбавить поток турецкого импорта поставками из какой-нибудь другой страны, лучше кандидата, чем Иран, не найти», - делает вывод востоковед, публицист Андрей Онтиков.
По мнению руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктории Журавлевой, после определения поитики в отношении Украины у администрации Байдена появится возможность заняться другими темами, отошедшими на второй план, в том числе Тегераном.
«СВПД стало результатом деятельности Обамы, и Байден изначально хотел вернуть сделку. Ожидаю, что США могут вернуться к сделке и тогда переговоры продолжатся. Байден готов вернуться к тому формату сделки с Тегераном, который был при бывшем президенте Бараке Обаме, учитывая некоторые оговорки и особенности. Понятно, что прошло много времени, сторонам необходимо сверить позиции, но в целом общая стратегия будет та, что при Обаме, — полагает эксперт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», семь лет назад Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Шесть человек погибли в результате взрыва в Стамбуле
- США до начала января может вернуться к заключению СВПД с Ираном
- Эксперты назвали срок окончания акций на продажу квартир в новостройках
- Турецкие власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва
- СМИ: Главной версией смертоносного взрыва в Стамбуле стал теракт
- СМИ: До 11 человек ранены в результате взрыва в Стамбуле
- В Великобритании считают, что у Киева нет причин для мирных переговоров с РФ
- Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР
- Путин созовет оперативное совещание с членами Совбеза на следующей неделе
- Байден с опозданием, но послушал речь Лаврова на Восточноазиатском саммите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru