США до начала января может вернуться к заключению СВПД с Ираном

Еще одной причиной для подобных решений президентов США Джо Байдена является активное сближение Москвы и Тегерана.

Срок до 3 января связан с тем, что потом новый состав Конгресса Соединенных Штатов начнет исполнять свои полномочия.

«Сейчас в Белом доме демократическая администрация, и вроде это должно подталкивать к заключению СВПД. Эта сделка позволила бы американцам в значительной степени оторвать Иран от России. Прежде всего, за счет снятия санкций с исламской республики. Но не станет ли это подарком Москве, потому что одна из проблем, которую надо решить России, — это налаживание и восстановление импорта. В интересах Москвы было бы разбавить поток турецкого импорта поставками из какой-нибудь другой страны, лучше кандидата, чем Иран, не найти», - делает вывод востоковед, публицист Андрей Онтиков.

По мнению руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктории Журавлевой, после определения поитики в отношении Украины у администрации Байдена появится возможность заняться другими темами, отошедшими на второй план, в том числе Тегераном.

«СВПД стало результатом деятельности Обамы, и Байден изначально хотел вернуть сделку. Ожидаю, что США могут вернуться к сделке и тогда переговоры продолжатся. Байден готов вернуться к тому формату сделки с Тегераном, который был при бывшем президенте Бараке Обаме, учитывая некоторые оговорки и особенности. Понятно, что прошло много времени, сторонам необходимо сверить позиции, но в целом общая стратегия будет та, что при Обаме, — полагает эксперт.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», семь лет назад Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

