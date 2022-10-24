МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал лживой и лицемерной позицию США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Fars.

По его словам, США заявляют, что переговоры прекращены, при этом через посредников сообщают о готовности их возобновить.

Представитель МИД Ирана уверен, что США хотят вернуться к ядерному соглашению но не хотят платить за него.