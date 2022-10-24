МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал лживой и лицемерной позицию США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Fars.
По его словам, США заявляют, что переговоры прекращены, при этом через посредников сообщают о готовности их возобновить.
Представитель МИД Ирана уверен, что США хотят вернуться к ядерному соглашению но не хотят платить за него.
Ранее Белый дом заявил, что не считает возможным восстановление иранской сделки в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
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