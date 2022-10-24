МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал лживой и лицемерной позицию США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Fars.

По его словам, США заявляют, что переговоры прекращены, при этом через посредников сообщают о готовности их возобновить.

Представитель МИД Ирана уверен, что США хотят вернуться к ядерному соглашению но не хотят платить за него.

Белый дом не считает возможным восстановление иранской сделки в ближайшее время

Ранее Белый дом заявил, что не считает возможным восстановление иранской сделки в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерная ПрограммаСШАИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры