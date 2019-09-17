Кремль не получал ответа от Саудовской Аравии по С-300 и С-400
Кремль не получал пока ответа от Саудовской Аравии на предложение российского лидера закупить у Москвы системы С-300 или С-400, сообщает РИА ФАН. Об этом изданию рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, он добавил, что Москва не располагает данными о том, кто может быть причастным к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, произошедшей накануне.
«Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой», — цитирует Пескова «Газета.ру».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин посоветовал властям Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы для защиты своей территории. 14 сентября в результате атаки беспилотников был нанесен значительный ущерб нефтеперерабатывающему заводу и месторождению в Саудовской Аравии, в результате чего экспорт нефти из этой страны значительно сократился. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обороняться от дронов таким мощным оружием, как С-300 или С-400, по меньшей мере, неразумно, а во-вторых опасно со стратегической точки зрения.
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