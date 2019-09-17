Кремль не получал ответа от Саудовской Аравии по С-300 и С-400

Кремль не получал пока ответа от Саудовской Аравии на предложение российского лидера закупить у Москвы системы С-300 или С-400, сообщает РИА ФАН. Об этом изданию рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он добавил, что Москва не располагает данными о том, кто может быть причастным к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, произошедшей накануне.

«Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой», — цитирует Пескова «Газета.ру».