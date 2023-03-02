СМИ: Запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней

Запасов оружия у бундесвера хватит только на несколько дней в случае войны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, запасы сильно истощены, а заполнение пробелов обойдется Германии в 20 миллиардов евро. Также сообщается о критике правительства ФРГ, которое не смогло компенсировать помощь Киеву.

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения. По его словам, Германии необходимо вложить средства в модернизацию армии. Он сообщил о слабой материальной базе и недостаточном количестве персонала.

Также Писториус отметил, что пополнение вооружения особенно актуально после поставок на Украину. Писториус сообщал на этом фоне, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2.

