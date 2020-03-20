Сроки досрочного глосования по Конституции расширят до семи дней

ЦИК РФ намерен расширить возможность досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с трех до семи дней Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с 3 до 7 дней», - сказала она.