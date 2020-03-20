Сроки досрочного глосования по Конституции расширят до семи дней
ЦИК РФ намерен расширить возможность досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с трех до семи дней Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с 3 до 7 дней», - сказала она.
По словам Памфилова, соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии субъектов РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил перенос голосования по поправкам в Основной закон или голосование на дому. «Жизнь и здоровье граждан будут на первом плане при принятии решения о возможном переносе даты всероссийского голосования о поправках в Конституцию», - заявил он.
Президент подписал указ о назначении голосования на 22 апреля. И тогда же, на встрече с главой Центризбиркома, добавил, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.
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