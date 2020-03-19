Надомный плебисцит. Коронавирус замахнулся на Конституцию

Жизнь и здоровье граждан будут на первом плане при принятии решения о возможном переносе даты всероссийского голосования о поправках в Конституцию, - заявил Владимир Путин на встрече с жителями Севастополя, говоря о подготовке к референдуму на фоне распространения коронавируса.

«Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, - сказал Путин. - Но если обстановка позволит, то проводить будем. С соблюдением всех предосторожностей».

В качестве таких мер предосторожности глава государства упомянул использование всех разрешенных законом способов, в том числе голосование на дому. Днем ранее президент подписал указ о назначении голосования на 22 апреля. И тогда же, на встрече с главой Центризбиркома, добавил, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом. В среду Элла Памфилова пояснила, что указ не мог быть подписан без даты, поскольку лишал бы правовых оснований работу по подготовке к плебисциту. И она указала, что никто не собирается проводить голосование, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

До дня голосования еще остается более месяца, но перенос даты невозможным не выглядит. Меры предосторожности в контексте борьбы с распространением вируса принимаются все более широкие. Так, мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу. В его обращении на персональном сайте говорится, что

«лучшим средством замедления распространения коронавирусной инфекции является уменьшение количества социальных контактов (…) В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям Москвы, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу», - написал Собянин.

Вслед за Москвой и Подмосковьем решение закрыть школы на трехнедельные каникулы было принято в масштабах всей страны. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьники со следующей недели уходят на трехнедельные каникулы. Мера, по всей вероятности, необходимая, однако проблемная в реализации с родительской точки зрения. Если школьники остаются дома, кто будет за ними присматривать? Как заявила в интервью НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, бабушки и дедушки есть далеко не у всех, а «няню себе позволить может далеко не каждый».

«Перед родителями стоит сложный выбор – потеря работы или оставление в опасности своего ребенка. В связи со сложившейся ситуацией "Национальный родительский комитет" написал заявление председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с требованием обеспечить безопасность наших детей путём оформления больничных листов родителям и обязать работодателей России выплачивать средства по больничному листу до окончания распространения коронавируса», - заявила собеседница НСН.

А, может, и правда, кто на удаленку, кто на каникулы, кто на больничный? Как-нибудь и дотянем до дня голосования…

