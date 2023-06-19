«Срок для Санду»: Партию «Шор» признали незаконной по команде Запада

«Это делается накануне выборной кампании осенью на муниципальном уровне. За этими выборами грядут президентские выборы в следующем году. Это очень важно. Запад поставил перед командой Санду задачу, чтобы Санду пошла на второй срок, им очень важен именно местный уровень. В стране оппозиционные силы представляются как пророссийские силы, давление на оппозицию продолжится», - отметила она.

По словам политолога, оппозиция продолжит создавать параллельные партийные структуры и будет выступать с той же повесткой.

«Была осуществлена очередная атака на оппозиционные силы в Молдавии, которые и так разрознены и из-за действий властей не могут никак объединиться. На этом этапе власти чувствуют себя победителями. При этом в партии «Шор» заявляют, что у юристов партии есть несколько сценариев, как выйти из этой ситуации. Думаю, на этом действие партии не закончится. Они будут создавать параллельные структуры, выступать с той же повесткой. Скорее всего, будут попытки опротестовать. Партия будет пытаться обернуть это в свою пользу, заявляя о незаконности решения суда», - рассказала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России стоит быть начеку по отношению к любым решениям и действиям Молдавии и Украины касаемо Приднестровья.