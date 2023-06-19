«Срок для Санду»: Партию «Шор» признали незаконной по команде Запада
Политолог Наталья Харитонова заявила НСН, что оппозиционная партия в Молдавии продолжит свою деятельность и на фоне «незаконного» решения суда попытается привлечь электорат.
Молдавскую оппозиционную партию «Шор» признали незаконной, чтобы выполнить задачу Запада о втором президентском сроке для Майи Санду, заявила политолог Наталья Харитонова в беседе с НСН.
Ранее Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор». Вице-председатель молдавской партии Марина Таубер после оглашения вердикта о запрете политсилы заявила, что партия продолжит борьбу, а решение опротестуют. Харитонова не удивилась решению суда.
«Это делается накануне выборной кампании осенью на муниципальном уровне. За этими выборами грядут президентские выборы в следующем году. Это очень важно. Запад поставил перед командой Санду задачу, чтобы Санду пошла на второй срок, им очень важен именно местный уровень. В стране оппозиционные силы представляются как пророссийские силы, давление на оппозицию продолжится», - отметила она.
По словам политолога, оппозиция продолжит создавать параллельные партийные структуры и будет выступать с той же повесткой.
«Была осуществлена очередная атака на оппозиционные силы в Молдавии, которые и так разрознены и из-за действий властей не могут никак объединиться. На этом этапе власти чувствуют себя победителями. При этом в партии «Шор» заявляют, что у юристов партии есть несколько сценариев, как выйти из этой ситуации. Думаю, на этом действие партии не закончится. Они будут создавать параллельные структуры, выступать с той же повесткой. Скорее всего, будут попытки опротестовать. Партия будет пытаться обернуть это в свою пользу, заявляя о незаконности решения суда», - рассказала собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России стоит быть начеку по отношению к любым решениям и действиям Молдавии и Украины касаемо Приднестровья.
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