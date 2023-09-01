СК спустя 19 лет установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане

Злоумышленник в течение 19 лет значился в следственных документах как «боевик № 11», теперь известно, что это — житель Ингушетии Асланбек Парчиев. После теракта силовики ликвидировали всех террористов, кроме добровольно сдавшегося Нурпаши Кулаева. Предполагается, что Парчиев был ликвидирован 1 сентября 2004 года — в первый день захвата бесланской школы.

Идентифицировать злоумышленника удалось благодаря выявленному совпадению с отпечатками пальцев. В мае 2023 года оперативные службы сообщили о находке в СК. По данным правоохранителей, в мае 2002 года хозяин отпечатков привлекался к административной ответственности в Москве.

«Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена ... экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», — рассказал Хасауов.

Во время расследования также установили и допросили близких и родственников Парчиева. Следователи взяли генетический материал у сестры мужчины, вероятность ее родства с «боевиком № 11» составила 99%. Как отметил Хасауов, родственники не видели Парчиева с 2003 года: он заявил семье, что уезжает в Казахстан на заработки, поэтому, потеряв связь, близкие не подали заявление о розыске.

Также опознал боевика выживший террорист Кулаев, по его словам, он видел Парчиева в школе около столовой и спортзала, пишет Свободная пресса.

