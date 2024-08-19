Кадыров поблагодарил Маска за Starlink в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску, заявившему, что не дарил тому электрокар Tesla Cybertruck.
В своем Telegram-канале призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать над новыми изобретениями и достигать новых вершин.
Отдельно глава Чечни поблагодарил Маска за Starlink, отметив, что «скорость связи в зоне СВО вообще огонь». «От бойцов отдельный респект!», - резюмировал он.
Ранее Илон Маск не подтвердил, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову машину Tesla Cybertruck. Кадыров сообщил о получении автомобиля 17 августа и поблагодарил за это предпринимателя, пообещав направить автомобиль в зону военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru