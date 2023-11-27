«Спящая статья»: Чем грозит главам Чечни и ДНР «бюджетная ответственность»

Личная ответственность глав ряда регионов за бюджетный дефицит будет иметь политические, а не финансовые последствия для этих республик и областей, предположил в интервью НСН директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По данным «Коммерсанта», правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, а также четырех «новых» регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если они не согласятся подписать соответствующие условия, федеральных дотаций больше не получат, говорится в проекте постановления правительства.