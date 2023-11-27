«Спящая статья»: Чем грозит главам Чечни и ДНР «бюджетная ответственность»

Жесткий контроль бюджета дотационных регионов не удавалось ввести, прежде всего, из-за обстоятельств политического характера, сказал в эфире НСН Владимир Климанов.

Личная ответственность глав ряда регионов за бюджетный дефицит будет иметь политические, а не финансовые последствия для этих республик и областей, предположил в интервью НСН директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По данным «Коммерсанта», правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, а также четырех «новых» регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если они не согласятся подписать соответствующие условия, федеральных дотаций больше не получат, говорится в проекте постановления правительства.

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«Мера в виде сокращения объема межбюджетных трансфертов не может быть применена, потому что обиженными окажутся обычные граждане. Поэтому нужно искать меры не финансового, а политического или административного характера. До включения новых регионов в состав РФ, самым дотационным регионом была Ингушетия, в которой отсутствуют значимые налоговые источники. Очевидно, что для Ингушетии, Чечни и Дагестана, а также традиционно отстающих в развитии Тывы, Республики Алтай и ряда других регионов нужно устанавливать ограничения, касающиеся, например, расхода средств на то или иное направление. Бюджет этих регионов должен быть под более жестким контролем, чего не удавалось сделать в силу обстоятельств, прежде всего, политического характера», - сказал Климанов.

По его словам, в Бюджетном кодексе есть «спящая статья», однако губернаторов проще уволить без нее.

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«Персональная ответственность будет носить характер нарушения со стороны главы субъекта Федерации тех норм и требований, которые будут зафиксированы в подписанных им соглашениях с федеральным правительством. У нас есть "спящая глава" в Бюджетном кодексе, которая называется "Временная финансовая администрация". За полтора десятка своего существования она никогда не применялась к субъектам Федерации, а единично применялась по отношению к муниципальным образованиям. При этом эффективность данного инструмента вызывает сомнения, поскольку отставка губернатора может пройти более спокойно, чем соблюдение сложных процедур с судебными решениями», - заключил собеседник НСН.

По данным РИА Новости, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов по уровню зарплат. При этом наименьшая доля сотрудников с зарплатой 100 тыс. рублей оказалась в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне.

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ФОТО: РИА Новость
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